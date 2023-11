La vittoria dell’Atalanta contro l’ultimo Napoli di Mazzarri: un goal di Carmona e un super Consigli consegnano la vittoria

Atalanta Napoli è la prima partita di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea dopo 10 anni, e la sua last dance azzurra affrontando la Dea a Bergamo gli riservò la sua ultima sconfitta personale contro i nerazzurri (escludendo la sua breve parentesi al Torino).

31 ottobre 2012, l’Atalanta di Stefano Colantuono, penalizzata di due punti, vuole continuare il buon trend. Non è più la squadra spumeggiante dell’anno scorso, ma è presente un blocco tutto sommato solido: dove spicca la stella Jack Bonaventura sulla fascia sinistra oltre al duo Moralez-Denis. A Bergamo arriva il Napoli, appunto, di Mazzarri, ma nonostante i favori del pronostico la Dea mette subito le cose in chiaro.

Al 18′ Cazzola dalla destra serve Denis spalle alla porta che, a sua volta, passa a Carmona: il cileno tira un destro imparabile per De Santics portando in vantaggio la Dea. Il match però è sempre appeso ad un filo non solo perché Brivio, Moralez e Denis si divorano il raddoppio, ma anche perché gli azzurri attaccano: Consigli si dimostra il migliore in campo parando tutto quello che c’è da parare. Finisce 1-0 per la Dea che nel girone d’andata si dimostrerà una vera e propria ammazza-grandi al Comunale.

