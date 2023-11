Sabato sera il Napoli affronta l’Atalanta: sulla panchina dei campioni d’Italia potrebbe ritornare Victor Osimhen

Victor Osimhen vede la luce in fondo al tunnel. L’attaccante del Napoli, fermo ai box da settimane per l’infortunio potrebbe essere in panchina per la trasferta di Bergamo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il bomber nigeriano ha svolto un lavoro a parte a Castelvolturno, ma c’è ottimismo sulla possibilità che possa essere convocato. Mazzarri ritrova così una pedina chiave in vista del complicato ciclo di partite che lo aspetta: Atalanta a Bergamo, poi il Real Madrid sempre in traferta, Inter in casa, Juve allo Stadium e infine il Braga.

