Il Napoli presenta alla stampa il nuovo difensore Kim Min-jae che dice di ispirarsi a Fabio Cannavaro e Sergio Ramos.

Kim Min-jae si presenta in conferenza stampa con queste parole: “Ero molto attratto dall’idea di venire a Napoli, ero attratto più da questa che dalle altre offerte. Kalidou è insostituibile. Il fatto che possa prenderne il posto non è possibile. Però posso dire che farò del mio meglio per giocare, ma non so se riuscirò a sostituirlo in tutto e per tutto“.

“Sono cresciuto rapidamente e sono emozionato di giocare in Europa, voglio avere un impatto fortissimo sul Napoli. Ho avuto una crescita formidabile, ma le prospettive future non riesco a vederle fino in fondo. C’erano altre squadre italiane su di me, ma Napoli è famosa e l’ho scelta proprio per questo. Sono molto forte in copertura a seconda dello stile di gioco, io mi trovo più a mio agio sulla parte destra del campo ma in altre squadre ho corso pure dall’altro lato. Però mi confronterò anche con questo stile di gioco. Lancio lungo dalla difesa? Mi adatto, se il mister mi chiederà questo, sarà pronto a seguire le sue richieste”.

