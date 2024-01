Massimo Orlando ha analizzato il momento che sta vivendo la Juve e si è soffermato anche sulla sfida Vlahovic – Martinez

LA JUVE FA PAURA – «Tanta, perché è una squadra che ha trovato un equilibrio e soprattutto ha ritrovato il suo bomber. Sta troppo bene adesso, è tornato quello che conoscevamo. E’ dominante di testa, tira anche le punizioni, vuol dire che ha ritrovato fiducia. E’ una squadra convinta. Credo che da qui alla fine in casa le potrebbe vincere tutte e lo scontro diretto diventerà determinante. Questa Juve qui al momento ha una forza mentale che forse non se lo aspettavano neanche loro a inizio stagione».

Massimo Orlando, ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato del rendimento della Juve e della lotta scudetto con l’Inter.

VLAHOVIC-MARTINEZ – «Lautaro ormai è una certezza ed è esploso ques’tanno in tutta la sua qualità. Vlahovic non pensavo che avesse la possibilità di tornare quello di prima. nell’ultimo mese è cambiato, non so se è andata via la pubalgia o sente di più la fiducia del tecnico. Tutti i problemi sembra averli messi alle spalle. Per gli avversari sarà difficile fermarlo ora. Ora la Juve ha messo il muso fuori e gioca a calcio. Tra i due è difficile scegliere ora. Questo Vlahovic è impressionante, può giocare in tutti i modi e non ha bisogno di un compagno di reparto. Se questo Vlahovic continua così, io mi prenderei lui, per l’età e per tutto».

The post M. Orlando: «La Juve fa paura. Un giocatore bianconero è diverso rispetto a un mese fa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG