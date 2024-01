Arianna Caruso, nella sfida Sampdoria-Juventus Women ha raggiunto le 200 presenze con la maglia bianconera.

Emotion Alert

The team's outpouring of love for Caru after her 200th game in pic.twitter.com/Rdv1sKxHDP

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 19, 2024