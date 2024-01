Diffidati Lecce Juve: un titolarissimo è a rischio squalifica nel prossimo match di campionato

Solo un diffidato in casa Juventus in vista del match esterno sul campo del Lecce, in programma domenica sera al Via del Mare. Capitan Danilo sarà squalificato in caso di cartellino giallo.

Salterebbe la prossima sfida di campionato contro l’Empoli, che precede Inter-Juve del 4 febbraio.

