L’ex difensore Michele Serena ha detto la sua sull’imminente Fiorentina-Inter.

Michele Serena ha parlato del momento dei nerazzurri ai microfoni di Fcinter1908.it. “Le due squadre arrivano al match in maniera un po’ diversa: l’Inter ha vinto la coppa, la Fiorentina ci arriva malconcia, con tutta onestà la davo favorita contro il Napoli e invece è venuta fuori una brutta sconfitta, anche se decisa dagli episodi, avesse segnato quel calcio di rigore avrebbe riaperto la partita“.

Il momento dei nerazzurri

“L’Inter sta giocando veramente un gran bel calcio, si merita quanto raccolto fino ad ora. Vedo un’Inter con una consapevolezza diversa, forse il percorso dell’anno scorso in Champions League ha fortificato questa idea, gioca un calcio piacevole da vedere e che porta risultati, che alla fine sono la cosa che conta“.

Nikola Milenkovic

Sui viola

“È importante aver avuto quei 2-3 giorni in più per preparare la partita: la Fiorentina potrebbe approfittarne, ma l’Inter ha una rosa in grado di sopperire alle assenze e di recuperare agevolmente dalle fatiche“.

Sulla corsa Scudetto

“Da qui alla fine sarà un gioco a due, bisognerà vedere chi sarà bravo ad approfittare di un eventuale passo falso dell’altra. Tutto questo in attesa dello scontro diretto“.

Il peso delle squalifiche

“L’Inter ha fatto spesso turnover, Frattesi ha dato spesso il cambio a uno dei centrocampisti. Perderne due in un colpo solo è successo poche volte, ma ci sono delle alternative interessanti: sopperiranno tranquillamente a queste assenze“.

