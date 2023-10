L’ex difensore Fabio Macellari ha espresso il suo parere su quanto accaduto la scorsa estate sulla sponda nerazzurra.

Fabio Macellari a TMW Radio ha parlato della vicenda Lukaku ma non solo; ecco le sue dichiarazioni. “Come giocatore Lukaku mi è sempre piaciuto, ma non capivo come mai non riuscisse a sbloccarsi. Non vuole mai partire dalla panchina e lo capisco. Sono contento dei gol meritati che si sta portando a casa. Non approvo, avendo avuto anche io il passaggio dall’Inter al Cagliari litigando col Presidente, il modo in cui ha trattato il tifo interista”.

Edin Dzeko

Il mancato rinnovo di Dzeko

“Io non credo che l’Inter avrebbe rinnovato il contratto al bosniaco se avesse saputo in anticipo di Lukaku. Dzeko è andato a giocare in Turchia. Credo che fosse una cosa pianificata da tempo. Non è andato in Liga o Premier. Non credo che l’Inter lasci al caso queste cose qui. L’attacco potrà essere anche rinforzato, ma questo lo può sapere solo Inzaghi – se dovesse servire – e sarà lui a chiedere il profilo giusto. Secondo me su Dzeko era già pianificato tutto”.

I due Inzaghi

“Simone è un tecnico preparato. I due fratelli erano diversi in campo: Pippo era un fenomeno e Simone un grande giocatore. Il fenomeno in panca è Simone. Parlo da allenatore: se vedi un giocatore e non ti aggrada per il contributo che dà, nessuno può convincerti. Possono esserci motivi caratteriali. Ricordo che quando arrivai a Cagliari furono cacciati 4 giocatori da Ventura, per motivi che sapeva soltanto lui”.

