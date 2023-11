Massimiliano Maddaloni, ex vice allenatore di Ferrara, ha parlato a Juventusnews24 del derby d’Italia tra bianconeri ed Inter

Massimiliano Maddaloni, ex vice allenatore di Ferrara, ha parlato a Juventusnews24 del derby d’Italia tra bianconeri ed Inter.

Il pareggio tra Juve e Inter è stato giusto? Ci si poteva aspettare di più dal derby d’Italia

«Il risultato è stato giusto per quanto visto nel primo e secondo tempo. Sinceramente credo debba essere molto più contenta la Juve che l’Inter perché ha dimostrato di essere all’altezza della squadra che, secondo me, per mentalità e qualità è la più accreditata a vincere il campionato. La Juve ha dimostrato di essere una squadra che in questo momento, tra mille infortuni e problematiche, ha trovato la via giusta e si sta lottando lo scudetto. All’inizio dell’anno nessuno si aspettava che la Juve si potesse trovare lì».

Vlahovic ha concluso al meglio l’azione di Chiesa sbloccandosi dopo tanto tempo. Può essere il momento del rilancio? E perché fa difficoltà a segnare con continuità con questo gioco proposto della Juve?

«Da un anno e mezzo sento questa cosa, è una situazione che Vlahovic si porta dietro da tanto tempo. Io credo che abbiamo solo bisogno di entrare in condizione. L’anno scorso i problemi fisici l’hanno condizionato. Quest’anno era partito bene, poi ha avuto una ricaduto. Ripeto: Vlahovic ha bisogno di stare bene per dimostrare di essere il giocatore che tutti si aspettano. Il fatto che il gol contro l’Inter sia stato confezionato da lui e Chiesa fa ben sperare. Loro due, con Rabiot, sono i giocatori su cui la Juve fa affidamento dal punto di vista tecnico e della qualità».

