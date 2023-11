Massimiliano Maddaloni, ex vice allenatore del Ferrara, ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ritorna sul match tra Juve e Inter

In esclusiva per i colleghi di juventusnews24, Massimiliano Maddaloni ritorna così sull’ultimo derby d’Italia tra Juve e Inter, terminato 1-1.

Il pareggio tra Juve e Inter è stato giusto? Ci si poteva aspettare di più dal derby d’Italia

«Il risultato è stato giusto per quanto visto nel primo e secondo tempo. Sinceramente credo debba essere molto più contenta la Juve che l’Inter perché ha dimostrato di essere all’altezza della squadra che, secondo me, per mentalità e qualità è la più accreditata a vincere il campionato. La Juve ha dimostrato di essere una squadra che in questo momento, tra mille infortuni e problematiche, ha trovato la via giusta e si sta lottando lo scudetto. All’inizio dell’anno nessuno si aspettava che la Juve si potesse trovare lì».

Le chiedo una considerazione sul gol di Lautaro. Per Maddaloni era da annullare per il contatto tra Darmian e Chiesa

«Ora c’è quasi una linea molto europea nel fischiare i falli. Credo che l’Italia si stia adeguando ad un calcio in cui fischiare un fallo deve essere per un qualcosa di netto. Io credo che l’arbitro abbia analizzato la situazione secondo questo tipo di orientamento molto europeo. E’ vero che c’è stato quel contatto, ma l’Inter è stata brava a fare 4 passaggi e arrivare in porta. Le vanno dati i meriti».

Tra Allegri, Inzaghi e Marotta c’è stato il botta e risposta nei giorni scorsi sul discorso che la Juve non fa le coppe. Sarà davvero un vantaggio determinante per i bianconeri?

«Come diceva Lippi (si sono incontrati poco prima di questa intervista ndr) una squadra forte deve avere nel cervello l’idea di dover vincere tutte le partite, senza pensare che gioca tre competizioni. E quindi l’Inter, essendo una squadra forte, non deve trincerarsi dietro a questo e all’idea che potrebbe perdere qualcosa nei confronti della Juve che ne ha una sola. Sicuramente nella preparazione della partita, sotto l’aspetto fisico, i bianconeri sono avvantaggiati. Ma poi è un vantaggio che si deve riscontrare sul campo».

Sul lungo andare la Juve vista negli ultimi tempi basterà ad Allegri per tenere testa all’Inter?

«Io credo che la Juve abbia, per necessità e per caratteristiche dei giocatori, abbia un atteggiamento per cui a volte si abbassa e altre si alza nel pressare gli avversari. Questo avviene anche per le caratteristiche delle punte. Chiesa riesce a fare venir fuori le sue potenzialità quando ha spazi e campi. Io farei i complimenti ad Allegri perché la Juve di quest’anno sta esprimendo tutto quello che può esprimere. Il divario con la rosa dell’Inter è palese, ma per quanto dimostrato in campo i bianconeri l’hanno assottigliato di molto. Ripeto: la Juve deve esprimere questo calcio qui per le caratteristiche che ha».

L’INTERVISTA INTEGRALE A MADDALONI

