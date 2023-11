Il confronto di questa sera tra Benfica e Inter vedrà tre giocatori del club portoghese assenti in campo: ecco di chi si tratta

Questa sera l’Inter sela vedrà col Benfica nel 5° turno del Gruppo D di Champions League, con la qualificazione già in tasca.

Come rende noto Mais Futebol, Roger Schmidt dovrà rinunciare a ben 3 giocatori: David Neres, Alexander Bah e Gonçalo Guedes, che dovrebbero saltare la partita.

Inoltre Juan Bernat non è al top della forma, si è allenato soltanto ieri in gruppo, per cui la sua presenza è da valutare.

L’articolo Benfica-Inter, tre giocatori ko per Schmidt! I dettagli su chi salterà il match proviene da Inter News 24.

