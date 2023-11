Per la sfida di stasera tra Benfica ed Inter, Simone Inzaghi si affida ad Emil Audero tra i pali: esordio per l’estremo difensore

Con ogni probabilità, Benfica Inter di stasera sarà l’occasione per Emil Audero di fare il suo esordio con la maglia nerazzurra. Il portiere ex Sampdoria arrivato in estate dovrebbe partire da titolare (come annunciato da Simone Inzaghi stesso in conferenza), concedendo un turno di riposo a Sommer.

Tuttosport sottolinea la grande occasione che concederà il tecnico nerazzurro all’estremo difensore, sul quale l’Inter ha un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

L’articolo Benfica Inter, occasione per Audero: anche in chiave riscatto proviene da Inter News 24.

