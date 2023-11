L’allenatore dell’Inter Primavera, Cristian Chivu, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Benfica in Youth League

Il tecnico dell’Inter Primavera, Cristian Chivu, ha annunciato quali sono i calciatori convocati per la sfida di oggi dei nerazzurri in Youth League contro il Benfica. La gara avrà inizio alle ore 16:00. I nerazzurri sono alla caccia della prima vittoria europea della stagione, per avere ancora delle chances di passaggio del turno. La novità più importante è la presenza di Dilan Zarate: prima convocazione per il giovane centrocampista arrivato in estate a Milano dal Girona.

La lista completa:

Portieri: 1 Calligaris, 12 Raimondi, 21 Tommasi.

Difensori: 2 Aidoo, 3 Miconi, 13 Motta, 15 Stante, 16 Guercio, 19 Matjaz.

Centrocampisti: 4 Zanchetta, 5 Bovo, 7 Zarate, 8 Di Maggio, 14 Brenbruch, 20 Ricordi.

Attaccanti: 9 Sarr, 10 Quieto, 11 Spinaccè, 17 Vedovati, 18 Zuberek.

