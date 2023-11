Tra le varie rotazioni di formazione che opererà Simone Inzaghi per Benfica Inter di stasera, ci saranno anche Bisseck e Klaassen

Simone Inzaghi si affida alle sue seconde linee per Benfica Inter. Il tecnico nerazzurro prepara un ampio turnover per la sfida di stasera in Champions League al da Luz e mette alla prova alcuni calciatori, tra cui Bisseck e Klaassen.

Come scrive Tuttosport saranno 8 in totale i cambi rispetto alla formazione schierata contro la Juve. Sarà soprattutto un banco di prova per Bisseck e Klaassen: il primo deve dimostrare di poter garantire una prestazione continuativa per 90 minuti (contro il Salisburgo è stato sostituito all’intervallo perché ammonito), mentre l’olandese deve convincere il tecnico di poter essere utile (in caso contrario potrebbe essere ceduto già a gennaio).

L’articolo Benfica Inter, esame per Bisseck e Klaassen: Inzaghi li mette alla prova proviene da Inter News 24.

