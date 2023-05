Maddaloni esalta il big della Juve: «E’ la pietra su cui costruire il futuro». Le dichiarazioni in esclusiva

Maddaloni in esclusiva a Juventusnews24 ha svelato chi è stato, secondo lui, la sorpresa stagionale in positivo della rosa bianconera in questa stagione.

LA SORPRESA POSITIVA STAGIONALE DELLA JUVE – «La Juve può contare sui vari Miretti, Fagioli e Iling-Junior, giocatori che hanno dimostrato di poter fare parte di una rosa del potenziale della Juve. Io metto i giovani come parte positiva dell’annata. Per quanto riguarda i “vecchi” credo che Danilo in assoluto abbia dimostrato di essere la pietra su cui la Juve deve cercare di costruire il proprio futuro».

