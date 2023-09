Madre Portanova: «Ho visto i video, nessuna violenza. Manolo è innocente e sono orgogliosa di lui». Antonia Langella sulla situazione del figlio

Antonia Langella, madre di Manolo Portanova della Reggiana, ha parlato alla Gazzetta di Reggio della situazione del figlio.

PAROLE – «Da madre conosco i sacrifici che Manolo ha fatto per raggiungere il calcio professionistico, per raggiungere il suo sogno e non merita di vivere tutto questo. E’ un ragazzo di sani principi. Non lo dico solo io che sono la madre, ma credo che qualsiasi persona che l’abbia conosciuto o abbia avuto occasione di parlarci anche per pochi minuti lo confermerebbe. Per cui sì, è innocente, ma non secondo me, è innocente in assoluto. Premesso che credo nella giustizia, e sono certa che la verità è sempre destinata ad uscire, come è ormai noto la difesa di Manolo ha presentato tantissimi elementi di prova a sostegno della sua innocenza che, se letti con serenità avrebbero portato sicuramente a un esito completamente diverso. Ho visto i video e da donna ho motivo di ritenere che in quella stanza non sia avvenuta alcuna violenza. Credo che prima ancora delle mie parole, quella donna dovrebbe ascoltare la propria coscienza. A Manolo mi sento di dire che sono orgogliosa di come sta reagendo davanti a tutto questo. A farlo andare avanti è unicamente la forza di chi sa di essere innocente».

