Magnanelli sta aiutando Massimiliano Allegri a riplasmare la Juventus: l’ex Sassuolo in carriera ha attinto da tanti maestri

Dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, Federico Chiesa ha voluto ringraziare anche Magnanelli con queste parole: «Da quando è arrivato, proviamo molte cose. Mi trovo bene».

L’ex calciatore del Sassuolo è arrivato in bianconero quest’estate come nuovo collaboratore di Allegri e subito ha saputo mettersi a disposizione della squadra. Nella sua carriera in neroverde ha avuto la possibilità di incrociare il suo percorso con tecnici come Allegri e Pioli, oltre a Di Francesco, De Zerbi e Dionisi. In passato poi, alla Sangiovannese, aveva avuto anche Sarri come allenatore. Un mix di esperienza che sicuramente sarà utile ai bianconeri nel proseguo della stagione.

The post Magnanelli, c'è la sua mano nella nuova Juventus di Allegri appeared first on Juventus News 24.

