Il difensore del Verona, Giangiacomo Magnani, ha parlato così riferendosi alla sua miglior partita giocata contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa, Giangiacomo Magnani, difensore dell’Hellas Verona, ha individuato in un match contro il Milan la sua miglior prestazione offerta finora.

LE PAROLE – «Emotivamente le più importanti per me sicuramente sono state la sfida contro il Milan di quest’anno al Bentegodi, e poi anche quella di Udine, oppure contro l’Inter contro Lukaku. Se dovessi scegliere però la più recente sceglierei il Milan per il valore che avuto per me».

