Due protagonisti del Triplete dell’Inter, Lucio e Maicon, hanno parlato così prima della Finale di Champions contro il City

Intercettati dai microfoni di Sky Sport da bordo campo, prima della Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, Maicon e Lucio hanno parlato così.

MAICON –: «Stasera l’Inter deve ripetere quanto fatto durante tutta la stagione. In una partita si può fare la storia del club».

LUCIO –: «Quando lasciai il Bayern per l’Inter, pensai solo a lavorare sodo per arrivare alla finale. Ricordando il match con la mia ex squadra, sicuramente il mio desiderio era fare la miglior partita. Erano tanti anni che l’Italia non portava una squadra in finale di Champions e fu importantissimo fare la storia».

L’articolo Maicon e Lucio: «L’Inter deve ripetere quanto fatto in stagione, può fare la storia» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG