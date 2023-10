Maignan come Theo Hernandez: anche il portiere francese salterà il match tra Milan e Juve alla ripresa: il motivo

Mike Maignan viene espulso a pochi minuti nel finale di gara di Genoa Milan dopo un intervento irruento ai danni di un Ekuban lanciato verso la porta.

I rossoneri hanno così chiuso con Olivier Giroud in porta, dati i cambi finiti per Stefano Pioli. E il portiere, così come Theo Hernandez, salterà il match alla ripresa con la Juve.

The post Maignan dopo Theo Hernandez: anche il portiere salta Milan Juve! Cos’è successo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG