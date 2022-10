Maignan: «Il premio è individuale ma è frutto di un lavoro di squadra». Le parole del portiere rossonero

Mike Maignan ha commentato ai microfoni di Milan Tv il premio di giocatore inserito nella top XI della scorsa stagione. Le parole del portiere del Milan:

«Non mi aspettavo di vedere tutto quello che ho visto fino ad oggi. Ho lavorato per questo, non sono sorpreso ma sono sempre felice per i compagni e per la società. Il premio è individuale ma è frutto di un lavoro di squadra».

