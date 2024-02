Maignan in calo, Pioli accanto al suo portiere: «I campioni come lui non perdono mai». Le dichiarazioni in conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha presentato il match dei rossoneri contro il Napoli in conferenza stampa, analizzando anche le ultime prestazioni di Maignan.

CRITICHE A MAIGNAN – «A me e a noi come gruppo Milan non ci interessano le critiche. Siamo così tanto autocritici e severi con noi stessi che vogliamo dare il meglio. I campioni o le persone come Maignan non perdono mai, o vincono o imparano».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI

