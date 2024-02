Maignan-Milan, tra rinnovo e addio in estate: serve uno sforzo da parte di tutte le parti in causa per rinnovare il matrimonio

Nelle ultime settimane in casa Milan sta tenendo banco la questione legata al futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, leader della squadra di Stefano Pioli, non sta vivendo una seconda parte di stagione esaltante e molti riconducono un rendimento stranamente altalenante alle note vicende contrattuali che lo riguardano.

Mike Maignan ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2026 e percepisce uno stipendio pari a 2.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Chiaro a tutti, da Furlani ad Ibrahimovic, come l’ingaggio del classe ’95 non sia assolutamente in linea col valore dell’estremo difensore francese che nonostante i già citati alti e bassi resta uno dei migliori interpreti al mondo nel ruolo.

Il club rossonero, secondo radio mercato, ha presentato una prima proposta da 5 milioni di euro netti, bonus inclusi, fino al 30 giugno del 2028. Un’offerta allettante che però non ha trovato il favore dell’entourage del portiere. Maignan sta benissimo a Milano, ha chiarito la situazione con la società dopo il burrascoso addio di Maldini della scorsa estate, ma si aspetta un riconoscimento da top player. In sostanza Maignan vuole diventare il calciatore più pagato della rosa del Milan al pari di Rafael Leao, magari anche cercando di superarlo attraverso bonus che lo porterebbero vicino agli 8 milioni di euro.

E su questa richiesta il club rossonero si sta interrogando. Giusto dare ad un portiere seppur fortissimo un ingaggio pari o addirittura superiore a quello del tuo più importante talento in rosa Considerando che da chiarire ci sarà anche la situazione relativa al prolungamento di Theo Hernandez, anch’esso in scadenza nel 2026, la sensazione forte è che per trovare un’intesa sarà necessario uno sforzo di entrambe le parti. Solo in questo modo il matrimonio potrà essere rinnovato. Altrimenti l’addio in salsa tedesca (c’è il Bayern in pressing) potrebbe tramutarsi in realtà.

