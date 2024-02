Pioli, botta e risposta con un giornalista in conferenza: «È come dire che non so allenare». COSA è successo! La replica del tecnico

Momento di leggera tensione nel corso della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Lazio Milan. Il tecnico rossonero ha risposto stizzito ad una domanda posta da un giornalista relativa alla tattica.

ACCUSE DI GIOCARE COL 5-0-5 – «Si attacca e si difende in 11. Se diventa un 5-0-5 è sbagliato, è come dire che non so allenare. Secondo te si prepara la partita con un 5-0-5? Sarà solamente una delle accuse».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN.

The post Pioli, botta e risposta con un giornalista in conferenza: «È come dire che non so allenare». COSA è successo! – VIDEO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG