Il portiere del Milan Mike Maignan ha commentato non solo la vittoria in ottica scudetto, ma anche l’increscioso episodio del razzismo

Maignan ha parlato a Sky nel post-partita di Udinese Milan dopo gli episodi razzisti.

COSA È SUCCESSO OGGI – «Ho sentito scimmia quando sono andato a prendere la palla. Quando poi sono tornato ho chiamato il quarto perché l’avevo sentito di nuovo. Non è la prima volta che succede con me. Sono persone ignoranti. I veri tifosi vengono per tifare la squadra , fischiare è normale ma queste cose non devono accadere».

SULLO SCUDETTO E LA LOTTA CON L’INTER – «Non guardo la classifica, dobbiamo andare avanti partita dopo partita. Dobbiamo dare il meglio. È la seconda parte del campionato e sappiamo quanto è importante vincere».

