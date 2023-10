Mike Maignan, portiere del Milan e della Francia, si è raccontato in una lunga intervista a Telefoot: le sue dichiarazioni

Mike Maignan, portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Telefoot. Le sue parole:

DUELLO SUI RIGORI – «Spesso si dice che i rigori sono una lotteria, ma dico spesso che è un duello psicologico. La cosa più importante è la tenuta mentale».

PAROLE LLORIS – «Hugo mi ha detto restare me stesso, era una cosa che meritavo e che era giusto che toccasse a me».

SFIDA IN CHAMPIONS CON KIMPEMBE – «Ho parlato con Kimpembe (ora infortunato, ndr) al telefono. È un peccato che non sarà della partita, so che sogna di farmi un gol ma ancora non ce l’ha fatta (ride, ndr)».

INFORTUNIO – «È stato il mio primo infortunio veramente serio, è stato un momento molto complicato. Ho lavorato duramente per recuperare, senza mai fermarmi. È un qualcosa che ti segna».

PREPARATORE CHE LO MOTIVA – «Tutto quello a cui devi pensare è come fare a per ritrovare la tua forza. Ma devi andare sempre oltre, devi pensare sempre come un superuomo. Vai Mike, vai».

PARLA COMAN – «Per me, personalmente, è il miglior portiere al mondo».

GRIEZMANN – «Con Maignan abbiamo cambiato il nostro modo di difendere sui calci piazzati, lui preferisce stare in un certo modo».

GIROUD – «Mike è una persona calma e tranquilla, ma in campo è tutto il contrario».

ANCORA MAIGNAN – «Fuori dal campo lo stuzzichiamo così almeno sentiamo la sua voce, è sempre molto silenzioso».

