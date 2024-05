Come si è imparato a capire dalla scorsa estate, anche il club rossonero non può escludere a priori la cessione di un big.

Il Milan, almeno dal punto di vista economico, attraversa un buon momento: questo vuol dire che non c’è l’esigenza di vendere nessun big per fare mercato. Il club quindi si avvicina ad un’importante sessione estiva di calciomercato con un bel gruzzoletto da investire, forse maggiore rispetto a quello della passata stagione; tuttavia rifiutare offerte gigantesche anche per un big può rivelarsi controproducente.

Rafael Leao

I big

Fatta questa premessa, andiamo a vedere le situazioni di coloro che vengono ritenuti i totem della squadra. La Gazzetta dello Sport analizza le situazioni di Rafa Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan. Tutti quanti hanno vissuto una stagione al di sotto delle aspettative ma va sottolineato che queste erano molto alte per via di quanto fatto dagli stessi in precedenza. Il portoghese ha una clausola rescissoria di 175 milioni e a quella cifra solo un pazzo non lo cederebbe con la prospettiva di reinvestire gran parte o tutto l’incasso per rafforzare la rosa. Il terzino sinistro è attaccato ai colori rossoneri (come gli altri due) e può ancora migliorare in futuro; viene ritenuto uno dei migliori interpreti del ruolo e sostituirlo adeguatamente, anche con tanti soldi, potrebbe essere complicato.

Il caso potenzialmente più spinoso

La situazione dell’estremo difensore è leggermente diversa dalle altre due: c’è una trattativa per il rinnovo che non si sta rivelando semplice per la distanza tra domanda e offerta. A parte questo, bisogna considerare anche che le ambizioni di vittoria di Maignan possano essere “più veloci” di quelle del Milan; questo sarebbe un problema non da poco in sede di negoziazione del rinnovo.

