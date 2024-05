Il telecronista Riccardo Trevisani si schiera ancora una volta al fianco dell’attuale tecnico rossonero.

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio si trova quasi del tutto d’accordo con la contestazione messa su dalla curva del Milan domenica scorsa. “Nella richiesta di qualcosa di diverso, di una comunicazione differente, di un Milan più ambizioso, di un Lopetegui che non esca come primo nome, io sono molto d’accordo. E anche sulla critica al finale di stagione del Milan e ad alcune difficoltà del Milan, e ad alcuni errori che ha fatto Pioli, io sono molto d’accordo. Così come alla critica ad alcuni giocatori che hanno vecchi o meno che hanno fatto male: e io sono molto d’accordo. E quel tipo di contestazione mi trova d’accordo”.

Le responsabilità dell’allenatore

“Io non sono d’accordo, e salgo sul cavallo con la sciabola, quando la contestazione è che al Milan non funziona niente ed è tutta colpa di Pioli. Ha delle responsabilità evidenti ma non è che il Milan sia il Real pieno di Vinicius, Rodrygo, Bellingham… e Pioli lo sta rendendo una squadra di Serie C“.

La provocazione

“Il Milan è una squadra che può valere 80-85 punti e sta lì, è meno forte dell’Inter e gli sta dietro, ed è sul livello delle altre e ci sta davanti. Il Milan non è che sia molto più forte del Napoli ma sta molto più davanti al Napoli. Lo stesso per la Juve. Se rompete le scatole a Pioli, degli altri cosa bisogna dire? Poi, ora il Milan cambierà l’allenatore ma voi siete così sicuri che il Milan i prossimi anni vincerà lo scudetto, non perderà i derby, andrà meglio nelle coppe? Mi sono visto l’andamento del Milan pre Pioli: decimo, ottavo, settimo, sesto, sesto, quinto e poi con Pioli secondo, primo, quinto, secondo… Sono migliorati anche i giocatori certo ma secondo me il Milan non tornerà prestissimo a fare una semifinale di Champions o a vincere uno scudetto. Se la critica è il Milan è fortissimo e Pioli un coglione, non sono d’accordo“.

