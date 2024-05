Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini ha spiegato perché secondo lui l’allenatore del Brighton sarebbe l’ideale successore di Pioli.

Carlo Nicolini ha parlato di Roberto De Zerbi, allenatore accostato al Milan, ai microfoni di MilanNews. “Ho scelto De Zerbi allo Shakhtar perché lo conoscevo. Perché secondo noi, secondo me è un genio in campo. Ha un qualcosa che altri non hanno, vede situazioni che altri vedono magari dopo di lui. Ha una proposta di gioco che a noi piaceva, che a me piace, una proposta di gioco che porta ad avere un possesso, a costruire, a tenere la palla, fare tanti gol, a far crescere i giovani, ma allo stesso tempo cercando il risultato. Quindi ha delle qualità, conosce dei giocatori, sa come parlare, sa come arrivare al giocatore intimamente per far rendere al massimo, e lo si può notare anche lì in Italia che ci sono alcuni giocatori che sono passati da lui e che con lui hanno reso 10, mentre con altri allenatori rendono 7/8”.

Rafael Leao

Perché sarebbe l’ideale al Milan

“Sicuramente la rosa del Milan, il tipo di gioco del Milan, il DNA del Milan, sono molto similari, dal mio punto di vista, alla filosofia che De Zerbi ha. Quindi per questo lo ritengo un allenatore che ha le caratteristiche per allenare il Milan, e sul quale il Milan farebbe bene a puntare rispetto ad altri nomi che pur essendo comunque grandi allenatori, ma hanno caratteristiche non da Milan. Anche perché poi non è detto che il più forte faccia bene in determinate condizioni, perché il più forte è il più forte con determinate situazioni e circostanze. De Zerbi secondo me è perfetto per la filosofia Milan, per la rosa che il Milan ha ed andrà a fare perché sicuramente dovranno fare mercato, ed il mercato dovranno farlo in funzione dell’allenatore che viene, perché sennò è difficile far rendere certi giocatori se il giocatore ha determinate caratteristiche ed l’allenatore gli chiede di fare cose diverse”.

La convinzione

“Io ho visto quello che ha fatto De Zerbi. Allora facciamo un esempio con i nostri esterni alti (dello Shakhtar Donetsk n.d.r), credo che potrebbe essere l’allenatore giusto per far esplodere veramente Leao per il potenziale che ha, che secondo me non ha ancora espresso al massimo, per fare un nome per fare un esempio. Poi ovviamente sarà la società con De Zerbi che parlano di queste cose qui, se han bisogno di altri giocatori o meno”.

