Il Chelsea sta pensando a Maignan per la propria porta. Il club londinese sta pensando ad un offerta da 60 milioni ma il Milan..

Il Chelsea sta pensando a Maignan per la propria porta. Il club londinese sta pensando ad un offerta da 60 milioni.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo per il Milan non é sul mercato. Per il club rossonero il forte portiere francese vale molto di più, quasi il doppio rispetto ai 60 milioni che vorrebbe offrire il Chelsea

The post Maignan via dal Milan? Il Chelsea ci pensa, la risposta del club appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG