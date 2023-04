Giampiero Maini, ex calciatore, ha parlato dell’importanza di Rafael Leao nel Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Leao è stato l’ago della bilancia nell’ultimo periodo. I risultati del Milan pendono dalle prestazioni di Leao, anche se non dimenticherei le parate di Maignan, decisive per la qualificazione in Champions».

