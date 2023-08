Malagò: «Dimissioni Mancini? Meglio così…» Le parole del presidente del Coni

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a Rai Radio Uno della Nazionale.

PAROLE – «Dimissioni Mancini? E’ stata una scelta sua, le scelte sono opinabili, discutibili, e sicuramente nella tempistica qualcosa non è andato come doveva andare. Quando c’è un matrimonio, se qualcosa s’è rotto… prima si sistemano le cose meglio è. Che poi la motivazione sia dovuta a quello di cui s’è letto, le sirene straniere, tra poco lo verificheremo: Ma comunque a questo punto meglio così. Abbiamo pochi giorni per compattare l’ambiente e mi sembra che in poco tempo si sia riusciti a fare qualcosa di molto molto buono: ho sentito Spalletti al telefono ed è molto motivato, ci sono le premesse per ricominciare. Nessuno può dire con sicurezza che farà meglio di Mario, Carlo o Antonio, ma si presenta con un curriculum importante. Non penso che ci sia qualcuno che non condivida la nomina»

