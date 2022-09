Giovanni Malagò ha parlato dal Festival dello Sport soffermandosi sui grandi risultati italiani

Le parole di Malagò dal Festival dello sport a Trento:

GIOIA – «Sono felice dei risultati sportivi conseguiti dell’Italia in tutti gli sport e nelle discipline olimpiche. Siamo l’unico Paese al Mondo in cui proviamo ad essere competitivi in tutte le attività. La Roma Noi romanisti siamo abituati a soffrire. A Tirana non sono andato per scaramanzia».

L’articolo Malagò: «Felice dei risultati dell’Italia. Tirana Ecco perché non sono andato» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG