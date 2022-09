Alessandro Plizzari, portiere del Pescara ed ex Milan, ha elogiato Gianluigi Donnarumma: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla RAI, Alessandro Plizzari ha parlato così di Donnarumma:

«L’azzurro non si fischia mai, è il portiere della nostra Nazionale. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un bravissimo ragazzo. Gli faccio un in bocca al lupo per domani, augurandomi che ci siano solo applausi per lui».

The post Plizzari: «Donnarumma è un bravissimo ragazzo, non ha senso fischiarlo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG