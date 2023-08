Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della situazione stadi del calcio italiano. Tutti i dettagli

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a RadioTv Serie A.

PAROLE – «Quest’anno ne vedremo delle belle in campionato. Vedo 3 o 4 squadre che sulla carta sono superiori alle altre, con un campionato più avvincente, divertente e con tante sorprese come queste prime due giornate. Stadi? Non sono un problema, ma il problema. Io sono il portabandiera del cambiamento infrastrutturale, lo faccio per tutte le discipline sportive. Ospitare gli Europei? Ritengo che i grandi eventi per l’Italia sono indispensabili affinché questo possa avvenire».

