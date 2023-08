Tutti i numeri e le statistiche dell’ultimo turno di Copa Libertadores che ha visto protagonista Enner Valencia

L’anno scorso Enner Valencia ha chiuso il campionato turco con 29 gol in 30 partite, laureandosi capocannoniere con la maglia del Fenerbahce. L’Intermacional di Porto Alegre è una squadra in profonda crisi nel campionato brasiliani. Non vince addirittura da fine giugno, esattamente da 9 partite, ma in Copa Libertadores ha eliminato ai rigori i freschi campioni d’Argentina del River Plate. Erano gli ottavi di finale. Stanotte – ora italiana – si è giocato il ritorno dei quarti ed esattamente come all’andata il centravanti dell’Ecuador ha fatto la differenza firmando entrambe le reti del 2-0 contro il Bolivar. Sette giorni fa, la vittoria era arrivata con una sua prodezza al minuto 16: lanciato da Alan Patrick, Valencia aveva messo il pallone all’angolino unendo velocità d’esecuzione precisione. In Brasile è stato tutto più facile e il risultato non corrisponde a una differenza di volume di gioco (possesso al 64%, tiri 16 a 10 e ospiti visibili davanti solo a risultato acquisito). L’esperto attaccante ha colpito prima in girata di sinistro sul primo palo su grande azione di Wanderson (con difesa, però, troppo accomodante sulla sua incursione); poi, nella ripresa, ha fatto tutto da solo con una conclusione potente e preparata in modo da rientrare sul destro. In mezzo, un altro gol annullato dal Var per una questione di millimetri (non è un modo di dire, ci hanno impiegato un po’ per capire). Al termine, un rigore bloccato da Rochet, finora miglior portiere della manifestazione, che ha impedito a Ronnie Fernandez di siglare il gol della bandiera.

Stanotte su Mola Tv altri due appuntamenti in cartellone. Fischio d’inizio alle ore 2.30: scontato Palmeiras-Pereira visto il 4-0 dell’andata per i brasiliani; tutto da vivere il derby argentino Racing Club-Boca Juniors dopo lo 0-0 alla Bombonera.

