Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato nella sede della FIGC in attesa della nazionale azzurra Under 19

LE PAROLE – «L’Italia under 19? Bellissima cosa, ce n’era bisogno. Anche l’Under 20 era andata bene. Sono contento per il calcio italiano, poi c’è sempre l’amarezza per altri risultati, ma questo successo lascia ben sperare».

