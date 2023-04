Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della penalizzazione della Juventus a margine del premio Brera

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della penalizzazione della Juventus a margine del premio Brera.

LE PAROLE – «Sono contento che mi facciate questa domanda. Non è il Collegio di Garanzia del CONI, ma presso il CONI, quindi fisicamente si riuniranno lì. Onestamente ci sono molte persone che ruotano nel mondo delle istituzioni dello sport che hanno voluto esprimersi con le proprie considerazioni. Non mi sentirete mai farlo perché ci sono persone estremamente competenti come curriculum e conoscenze che devono farlo di lavoro. Poi, come tutte le vicende, uno può condivere o no sotto il profilo anche tecnico o giuridico, ma gli organi competenti faranno le loro valutazioni. Io non aggiungo altro».

L’articolo Malagò: «Penalizzazione Juve? Gli organi competenti faranno le loro valutazioni, non aggiungo altro» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG