Maldini: «Con Cardinale solo una chiacchierata. Diceva che dovevamo fidarci l’un l’altro ma…». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Paolo Maldini è tornato anche sul suo rapporto con Cardinale. Le sue dichiarazioni.

RAPPORTO CON CARDINALE – «Con lui, in un anno, solo una chiacchierata, più 4 suoi messaggi. Diceva che dovevamo fidarci l’uno dell’altro. Io l’ho fatto: come sia andata, è noto. Io credo che la decisione di licenziarci fosse stata presa mesi prima e c’era chi lo sapeva. Il contratto, 2 anni con opzione di rinnovo, mi era stato fatto il 30 giugno 2022 alle 22: troppo impopolare mandarci via dopo lo scudetto».

