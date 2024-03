Maldini: «Il gol è tutto istinto, è il mio momento migliore». Poi ringrazia così Palladino: le sue parole a DAZN

Daniel Maldini, trequartista in prestito al Monza ma di proprietà del Milan, ha parlato oggi nel post partita del match contro il Cagliari. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

MALDINI – «Gol? Non ho provato le punizioni questa settimana, tutto istinto. Peso della vittoria Contento per la vittoria, per chiudere bene questa parte di campionato. Si, è il mio momento migliore, per l’aiuto che riesco a dare alla squadra. Palladino mi da cose più mentali che fisiche, mi fa stare sereno e felice. Guardiamo la classifica senza montarci la testa, la guardiamo con un occhio solo. Torino dopo la sosta Difficile come tutte, anche oggi è stata una battaglia».

