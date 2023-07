Dopo l’addio al Milan di inizio estate, Paolo Maldini ha ricevuto due offerte. Ecco il clamoroso scenario

Dopo l’addio al Milan potrebbe aprirsi un clamoroso scenario per il futuro di Paolo Maldini. Ha ricevuto due offerte: dalla Nazionale italiana e dal Paris-Saint Germain.

Come riportato da Gianluca Di Marzio non sono ancora note le posizioni precise che ricoprirebbe. L’ex direttore dell’area tecnica rossonero al momento è in vacanza e non ha preso ancora nessuna decisione.

