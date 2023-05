Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter in Champions League

A Prime Video, Paolo Maldini ha parlato prima del fischio d’inizio di Milan-Inter.

EURODERBY – «Il fatto di avere Milan e Inter che si giochino questa partita come 20 anni fa è una grande cosa per il calcio italiano. Il Napoli è stato eliminato da noi, ma quest’anno è stata la squadra migliore in Italia».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI PAOLO MALDINI A PRIME VIDEO

