Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha così parlato prima del fischio d’inizio dell’euroderby contro il Milan

LE PAROLE – «La storia dell’Inter dice che questi appuntamenti non sono straordinari, sono parte dell’ordinarietà come lo sono per il Milan o per la Juventus. La partecipazione alla Champions è abbastanza frequente, i giocatori devono essere i protagonisti di questa storia».

