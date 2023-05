Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini riconosce la superiorità dei nerazzurri.

Paolo Maldini a SportMediaset commenta l’eliminazione del Milan dalla Champions avvenuta per mano dell’Inter. “Il divario con l’Inter è reale: nelle ultime 4 partite non c’è stata gara. Oggi è stata giocato un pochino meglio, ma compromessa da quella dell’andata. È una maniera quella dell’Inter di giocare che ci dà fastidio e non riusciamo a trovare contromisure, poi affiamo fatto fatica anche contro squadre meno forti dell’Inter nell’ultimo periodo…”.

“Il nostro percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a qualificarci tra le prime quattro, aspettando poi cosa succederà alla Juventus. Essere arrivati in semifinale è stata una grandissima cosa, anche inaspettata. Certo che se incontri l’Inter la cosa brucia e fa sembrare il percorso meno bello di quello che è stato… Ma noi dobbiamo essere lucidi, bravi e onesti: siamo arrivati a questo punto inaspettatamente“.

