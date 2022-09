Maldini: «Non dimenticherò mai quando ho firmato per il Milan da dirigente». Le parole del direttore dell’area tecnica rossonera

Paolo Maldini ha parlato al Festival dello Sport di Trento dei momenti da dirigente che resteranno nella sua testa. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica del Milan:

«Quando ho firmato per il Milan, i momenti di difficoltà: non mi sentivo né pronto né adeguato. Leonardo mi ha insegnato veramente tanto, di calcio e di vita. E poi la giornata dell’ultima partita a Sassuolo più la festa in piazza Duomo».

