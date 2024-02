Le parole di Daniel Maldini, trequartista del Monza, sulla sua scelta di trasferirsi dal Milan al club brianzolo

Nel giorno di Monza-Milan, Daniel Maldini ha parlato al Corriere della Sera.

PAROLE – «Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale, non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è mai cambiato: tornare un giorno a Milanello, da protagonista. Mamma verrà, lei c’è sempre. Anche mio fratello Christian, è la mia ombra. Mio papà, invece, non credo: è stato all’U Power solo alla mia prima partita, con l’Inter. Perché il Monza Da tempo se ne parlava. I colloqui sono stati velocissimi: alle 14 mi hanno prospettato l’opportunità, alle 18 ero già a Milano. Appena ho sentito la voglia di Galliani di puntare su di me, mi sono sentito a casa. Poi a Empoli avevo una situazione complicata, quindi è stato semplice optare per questa soluzione. La presenza di Galliani ha facilitato l’operazione ma non è stato l’unico elemento. Ho ritenuto che anche dal punto di vista tecnico e della crescita sarebbe stata la miglior decisione».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG