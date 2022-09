Maldini sulla Champions League: «La voglia, determinazione e l’ambizioni ci sono». Le parole del direttore dell’area tecnica rossonera

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni del Festival dello Sport del Milan e la Champions League. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica rossonera:

«La voglia, determinazione e l’ambizioni ci sono. Io voglio una squadra ambiziosa, siamo il Milan e la storia parla per noi. Non è un discorso da fare solo per il Milan ma per tutta la Serie A, i nostri diritti TV valgono troppo poco per quello che siamo: basta pensare al budget che ha la ventesima squadra in Premier League».

