Maldini: «Vincere da dirigente e molto diverso da vincere da calciatore…». Le parole del direttore dell’area tecnica rossonera

Paolo Maldini è intervenuto al Festival dello Sport di Trento e ha parlato di vari argomenti. Ecco le parole in merito allo scudetto vinto da dirigente del Milan:

«Molto importante e molto diverso da vincere da calciatore. Non giocando non scarichi l’adrenalina che accumuli: hai tensione pre-gara ma non hai la possibilità di giocare. Osservi, è un lavoro completamente diverso. Quando sono venuto qua nel 2018 dovevo ancora avere una visione generale di quello che deve essere un dirigente. Da allora ho fatto una discreta esperienza. Sino stati 3 anni bellissimi, un progetto che ha dato grandissime soddisfazioni al club e ai tifosi».

