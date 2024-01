Maleh a Sky: «Con l’umiltà abbiamo portato a casa un punto. Baldanzi? Dico questo». L’intervista dopo Juve Empoli

Maleh ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo il pareggio che l’Empoli ha conquistato contro la Juve.

L’ANALISI – «Siamo molto contenti di questo punto. Dà continuità al risultato che abbiamo fatto la settimana scorsa. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Loro sono rimasti in 10, ma sono la Juve e sapevamo sarebbe stato difficile. Siamo stati bravi a fare la partita che dovevamo fare con la giusta umiltà e siamo riusciti a portare un punto».

COSA E’ CAMBIATO CON NICOLA – «Stiamo lavorando tanto in allenamento come facevamo prima, però stiamo affrontando le partite con la giusta umiltà. Siamo molto più squadra rispetto a prima. Dobbiamo approcciare le partite con umiltà. Solo così possiamo fare qualche punto».

LE PROSSIME PARTITE – «Sappiamo che sono partite molto importanti per noi. La prima la giochiamo in casa…Dobbiamo affrontare ogni squadra con l’umiltà dimostrata in queste due partite. Così possiamo raggiungere l’obiettivo».

LA CORSA SALVEZZA – «L’importante è dare continuità ogni partita. Abbiamo fatto un punto qui ed era molto difficile. Quando giochiamo in casa dobbiamo fare pià punti che siamo indietro rispetto alle altre».

BALDANZI – «Sicuramente ci fa comodo. E’ giovane e forte. E’ rientrato dagli infortuni che l’hanno un po’ perseguitato. Sappiamo della qualità, ci può risolvere la partita in qualsiasi modo».

