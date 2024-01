Szczesny a Sky: «Non c’era bisogno che Milik chiedesse scusa. Il pareggio? Non è così negativo». L’intervista dopo Juve Epoli

Szczesny ha concesso un’intervista a Sky Sport per commentare il pareggio tra Juve ed Empoli per 1-1.

L’ESPULSIONE DI MILIK – «Ha chiesto scusa alla squadra ma non c’era bisogno secondo me. Sbagliamo tutti, tutti facciamo degli errori. Lui oggi ha sbagliato ma resta un giocatore importantissimo per la nostra squadra e deve ripagarci con tanti gol nelle prossime partite. E’ un episodio che ha cambiato la partita e ha condizionato molto la gara».

L’ANALISI – «Siamo stati molto bravi a compattarci e a non subire quasi niente. Peccato non siamo riusciti a portarla a casa. Con la qualità che hanno loro, con i giocatori offensivi che hanno messo nel secondo tempo è dura non concedere niente. E’ un pareggio meritato e neanche così tanto negativo».

L’UMORE DELLA SQUADRA – «C’è voglia di partire. Non c’è bisogno di motivazioni per questa settimana. Sappiamo che ci aspetta una gara bellissima, una sfida molto stimolante. Andiamo lì con la fiducia di poter portare a casa i 3 punti fondamentali nella nostra lotta».

LA RISPOSTA DELLA SQUADRA – «Fa sempre male non vincere in casa, ma per come si era messa la partita è un punto positivo. Abbiamo dato una risposta di una squadra unita, compatta. Ci prendiamo questo punto e ci prepariamo per la prossima».

GIOCARE 10 CONTRO 11 – «Eravamo costretti ad abbassarci. Avevamo preparato la partita pressando a uomo l’avversario. Quando giochi 11 contro 10 a uomo non puoi più giocare, ti devi per forza abbassare e difendere l’area di rigore, a maggior ragione se vinci 1-0. Però sono stati bravi a creare quell’occasione e trovare il gol con quel tiro. Hanno meritato di portare a casa il punto».

